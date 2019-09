Donnerstag, 05. September 2019

Wanderausstellung im Stadtarchiv Holzminden mit lokalen Bezügen

Dr. Matthias Seeliger, Ditmar Fischer, Marlies Linnemann und Dr. Hilko Linnemann, alle vom HGV-Vorstand, in der Ausstellung vor den beiden Infotafeln mit Holzmindener Regionalbezug. Foto: spe

Holzminden. Die Wanderausstellung „Das Braunschweigische Land im Nationalsozialismus“ macht – genau 80 Jahre nach Kriegsbeginn – derzeit Station im Stadtarchiv Holzminden im Familienzentrum „Drehscheibe“ neben der Stadthalle. Der Verein Braunschweigische Landschaft hat die Ausstellung konzipiert und auf die Reise durch das alte Land Braunschweig geschickt, das bekanntlich besonders braun war. Die Heimatpfleger haben dafür zugearbeitet und exemplarisch Texte und Material beigesteuert. Auch aus der Stadt und dem Landkreis Holzminden sind zwei Infotafeln in der Ausstellung vertreten, die eine („Zwangsarbeit für die Rüstung im Zweiten Weltkrieg im Raum Eschershausen“) hat Dr. Hilko Linnemann, die andere („Kultur als Bestandteil der Propaganda: Der Thingplatz in Holzminden“) Dr. Matthias Seeliger recherchiert und erarbeitet. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. September ganztägig im Familienzentrum zu sehen, dann wandert sie weiter. Beide Autoren – Linnemann Leiter des Kreisarchivs, Seeliger Leiter des Stadtarchivs – sind Vorstandsmitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins für Stadt und Landkreis Holzminden (HGV). Und der HGV fungiert in Holzminden quasi als „Heimatpfleger“ in Ermangelung eines solchen. Diese Wanderausstellung, die dazu beitragen will, „die historische Urteilskraft zu schärfen“, wollte man gern aktiv unterstützen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 6. September