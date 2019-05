Donnerstag, 30. Mai 2019

Wanderspaß am Feiertag

Vatertag ist Wandertag: Die einen lassen es ruhig angehen, die anderen um so wilder. Fotos: tah/bs

Kreis Holzminden. Wie die Tradition es so möchte, haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Wanderer, Väter und Nicht-Väter ihre Kilometer durch die Wiesen und Wälder im Landkreis Holzminden an Christi Himmelfahrt und Vatertag gemacht – ob mit oder ohne Bier in der Hand. Auch das Wetter hat mitgespielt – zur Freude aller: Größtenteils blieb es trocken. Entsprechend ausgelassen durfte mit den gesammelten Kilometern zum Schluss vielerorts gemeinsam gegrillt werden. Das Foto im Grünen zeigt Arholzer Wanderer, die jedes Jahr gemeinsam den Feiertag nutzen, um traditionell ihre Runde durch die Arholzer Feldmark zu drehen – wer alt genug ist, tut dies auch mit Bier. Die Arholzer Väter oder die, die es mal werden wollen, trafen sich vormittags mit den Bierchen zum Wandern. Im Anschluss wurde gegrillt. Nur auf den traditionellen Bollerwagen haben sie dieses Jahr verzichtet. Ebenfalls ohne Bollerwagen, dafür um so feuchtfröhlicher, nehmen die jungen Männer auf dem zweiten Foto im Stadtpark in Holzminden am Kaiser Wilhelm Turm das Wort Feiertag wortwörtlich. Die Holzmindener hat es in alle Welt verstreut, zum Wandern haben sie sich deswegen am Vatertag wiedergetroffen. (ap)