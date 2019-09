Mittwoch, 18. September 2019

Wanderungen zur Hirschbrunft im Hochsolling

Das Rotwild hält wieder Hochzeit im Solling. Foto: Touristik-Information Neuhaus und Silberborn

Silberborn. Von Mitte September bis Anfang Oktober ist wieder Brunftzeit des Rotwildes. Die größte in Deutschland noch frei lebende Wildtierart hält auch im Solling Hochzeit. Beim Umwerben der Brunftrudel kann auch schnell ein Kampf mit dem Nebenbuhler entbrennen. Wer die Hirschbrunft im Hochsolling erleben möchte, den laden der Solling- und Heimatverein Silberborn und die Touristik-Information Neuhaus im Solling und Silberborn zu Hirschbrunftwanderungen ein. Diese finden unter sachkundiger Führung am Donnerstag, 19. September, Montag, 23. September, und Donnerstag, 26. September, statt. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Silberborn. Feste Schuhe und warme Kleidung werden empfohlen. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 05536/1011 erbeten.