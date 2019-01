Samstag, 19. Januar 2019

„Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“

Das Ensemble des Jungen Theaters Göttingen bringt den Meyerhoff-Roman auf die Bühne. Foto: D. Heise

Holzminden. Dieses Theaterstück verspricht besondere Unterhaltung: Am Donnerstag, 24. Januar, um 20 Uhr präsentiert der Kulturverein Holzminden in der Holzmindener Stadthalle den Bestsellerroman von Joachim Meyerhoff „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ in einer Inszenierung des Jungen Theaters Göttingen. Natürlich erfüllt es die Göttinger mit besonderem Stolz, dass sie nach dem Altonaer Theater in Hamburg auf ausdrücklichen Wunsch des erfolgreichen Autors eine eigene Fassung auf die Bühne bringen dürfen. Die Verbindung von Heiterkeit und Traurigkeit war Meyerhoff in seinem überwiegend autobiografischen Roman besonders wichtig. „Das Komische und Traurige gehören zusammen“ haben Regisseur Eike Hannemann und Dramaturg Christian Vilmar als zentralen Satz des Romans ausgemacht und sich in ihrer Umsetzung daran gehalten. Eintrittskarten gibt es noch bei den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse der Stadthalle ab 19 Uhr. (tah)

