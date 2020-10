Freitag, 16. Oktober 2020

Warbsener finden ein ganz besonderes Katzenbaby

Der süße Fratz, den die Familie beim Spaziergang entdeckte, entpuppte sich als Wildkatzenbaby. Foto: Fitz

Warbsen. Etwas scheu, aber hellwach schaut das Katzenbaby dem Fotografen entgegen. Familie Fitz hat den süßen Fratz beim Spaziergang am Mittwochnachmittag entdeckt. Der Weg führte sie in die Gemarkung am Everstein. Dort entdeckten die Warbsener das offenbar mutterlose Katzenbaby, setzten aber zunächst den Spaziergang fort. Wieder zu Hause, ließ das kleine Kätzchen die Familie aber nicht los. Und so fuhr man noch einmal zum Fundort. Die kleine Katze saß noch alleine dort. Diesmal wurde sie in eine Box gelockt und zum Tierheim nach Holzminden gefahren. Dort entpuppte sich der Fratz als Wildkatzenbaby! Die Finder fragen sich jetzt, ob es wohl richtig war, die kleine Katze mitzunehmen. Sie soll später auf jeden Fall wieder in die Freiheit entlassen werden. (rei)