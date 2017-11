Freitag, 24. November 2017

Warburg: Raubüberfall auf Tankstelle

Warburg. Am Donnerstag gegen 22.40 Uhr ist eine Tankstelle in Warburg ausgeraubt worden. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei Männr die Shell-Tankstelle in der Straße "Paderborner Tor" und verlangten unter Vorhalt einer Schußwaffe von dem 61-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Anschließend verließen die Täter mit der Beute die Tankstelle und liefen die Straße "Paderborner Tor" in Richtung Ahornweg hoch. Beide Täter wurden als schlank beschrieben, sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt sein und sprachen Deutsch ohne Akzent. Sie waren beide dunkel bekleidet und trugen Sturmhauben. Der eine Täter war etw 165 bis 170 Zentimeter groß und mit einer Pistole bewaffnet; der zweite Täter war etw 180 Zentimeter groß und anscheinend unbewaffnet. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Warburg, Telefon 05641/78800, in Verbindung zu setzen.