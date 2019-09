Mittwoch, 25. September 2019

Warnstreik der IG BAU im Kreis Höxter

Im Kreis Höxter wird gestreikt. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Höxter. Die IG BAU hat zum Warnstreik aufgerufen. Das IG Metall Bildungszentrum in Drenke bei Beverungen wird „Streik-Spot" der Gebäudereinigung: Kein Papierkorb wird mehr geleert, keine Toilette sauber gemacht, kein Fenster geputzt. In einigen Objekten in Beverungen treten Reinigungskräfte am Mittwoch, 25. September, in den Warnstreik. Auch Schulen in Brakel sind von dem Warnstreik betroffen. Die Arbeitsniederlegung ist Teil einer 48-stündigen Streik-Welle in der Gebäudereinigung, die sich im Rahmen einer ersten bundesweiten Aktion auf gezielt ausgewählte Gebäude und Einrichtungen konzentriert. Aufgerufen dazu hat die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG BAU (Industrie-Gewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt). Sie reagiert damit auf die Kündigung des Rahmentarifvertrags durch die Arbeitgeber der Reinigungsbranche. Nachdem das Bundesarbeitsgericht in einem aktuellen Urteil entschieden habe, dass auch Teilzeitkräften der Überstundenzuschlag zustehe, hätten die Arbeitgeber kurzerhand den Rahmentarifvertrag Ende Juli platzen lassen. Am Montag, 30. September, setzen die Tarifparteien ihre Verhandlungen fort. Mit dem Warnstreik in Beverungen will die IG BAU den Druck auf den Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks in der dann bereits sechsten Verhandlungsrunde erhöhen.