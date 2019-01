Dienstag, 29. Januar 2019

Warnung vor Staupe: Impfung für Hunde sinnvoll

Hunde sind auch in Siedlungsgebieten vor der Staupe nicht sicher. Foto: Landkreis

Kreis Holzminden. Neun Füchse und fünf Waschbären aus dem Landkreis Holzminden sind im Jahr 2018 vom Bereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit zur Untersuchung an das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eingesandt worden. Die Tiere waren entweder schon tot oder sie wurden wegen ihres auffälligen Verhaltens erlegt. Abgesehen von jeweils einem Tier pro Art bestätigte sich bei der Untersuchung durch das Veterinärinstitut Hannover am Ende der Anfangsverdacht: Die Tiere hatten Staupe. Gegen die Seuche hilft speziell auch bei Hunden nur eine vorbeugende Schutzimpfung. Auch in umliegenden Landkreisen wurde Staupe bei Wildtieren in den letzten Jahren vermehrt nachgewiesen. Wie viele Wild- und Haustiere tatsächlich von Staupe befallen werden, darüber lässt sich jedoch nur spekulieren. „Die Krankheit ist keine anzeigepflichtige Tierseuche“, erklärt Kreisveterinärin Dr. Susanne Rauth.



Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 30.01.19