Mittwoch, 04. Dezember 2019

Warten auf die neue B 64/83 dauert noch länger

Durch den Widerstand der Naturschutzverbände kann sich das verfahren zum Neubau noch mehr in die Länge ziehen. Foto: bs

Kreis Höxter/Kreis Holzminden. Als Höxters Landrat Friedhelm Spieker vor wenigen Wochen seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur als Landrat erklärte, formulierte er einen Wunsch. Es wäre für ihn ein großes Geschenk, am Ende seiner Laufbahn im kommenden Jahr den Planfeststellungsbeschluss für den Neubau B 64/83 in Händen halten zu können. Der Neubau sei wichtig für die ganze Region, besonders für die Kreise Höxter und Holzminden. Allerdings sieht es jetzt nicht so aus, als wenn der Wunsch des Landrats in Erfüllung gehen kann. Die Naturschutzverbände BUND, Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LNU) und NABU haben im aktuell laufenden Planfeststellungsverfahren ihre Ablehnung des Projekts bekräftigt. (fhm)

