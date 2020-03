Dienstag, 17. März 2020

Was bedeutet die Pandemie für Reisebüros im Landkreis Holzminden?

Die aktuellen Bestimmung für Reisende, Reisebüros und Veranstalter ändern sich in diesen Tagen stetig. Foto: mb

Kreis Holzminden. Das Auswärtige Amt rät bereits seit einigen Tagen von Auslandsreisen ab, die Bundesregierung entschied am Montag, dass Übernachtungen im In- und Ausland auf das Notwendigste beschränkt werden sollen. Bundesaußenminister Heiko Maaß kündigte an, deutsche Touristen sollen aus dem Ausland zurückgeholt werden. Seit Dienstag sind Einreisen in den Schengen-Raum gestoppt, am Montag schlug Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor, für die nächsten 30 Tage einen Einreisestopp in die EU zu verhängen. Deutschland hat seine Grenzen weitgehend geschlossen. Jeden Tag werden neue Richtlinien offiziell, die Reisende und die Touristikbranche betreffen. Die Auswirkungen davon sind auch in den Reisebüros der niedersächsischen Provinz spürbar. Der TAH ist mit Mitarbeitern aus Reisebüros des Landkreises Holzminden über die aktuellen Herausforderungen ihres Geschäftsfeldes ins Gespräch gekommen. (beb)

