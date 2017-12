Montag, 18. Dezember 2017

Was beschäftigt die Jugend von heute?

Julia Rentziehausen und Thomas Weßler vom Jugendzentrum mit den Fragen auf Pappwolken und Antworten der Jugendlichen.

Holzminden. Was beschäftigt eigentlich die Jugend von heute? Smartphone, Playstation, Shoppen und Chillen? Wahrscheinlich auch, aber nicht nur und anscheinend nicht in erster Linie. Bei der Veranstaltung „Stadtverwaltung & Jugend lernen sich kennen“ in Holzminden gab es ein Wor(l)dcafé, das interessante Antworten hervorbrachte. Die Antworten zeigen, dass Jugendliche sich mehr mit dem Weltgeschehen und ihrer Zukunft beschäftigen, als viele Erwachsene es anzunehmen scheinen. Die Antworten reichten von Krieg, AfD und die wirtschaftliche Lage in Europa über Mobbing, Liebe und HIV bis hin zu Traumberuf und (psychische) Krankheiten.

