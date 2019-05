Montag, 20. Mai 2019

Was machen die Legosteine am Weserkai?

Lagern hier immer, wenn sie nicht benötigt werden: die überdimensionalen Legosteine. Foto: ue

Holzminden. Die angekündigte Eröffnung der Strandbar an der Weser hat so manchen Holzmindener zu einem Spaziergang am Weserkai inspiriiert – und Fragen aufgeworfen. Da liegen, in Höhe des Kornspeichers doch überdimensionale Legosteine aus Beton im Gras. Wo kommen sie her? Und wer hat sie da hingelegt? Diese Fragen treiben die Holzmindener in den sozialen Medien um. Der TAH hat nachgefragt: Die überdimensionalen Legosteine sind seine Spende eines engagierten Holzmindeners und in der Vergangenehiit bereits als Lkw-Sperren eingesetzt worden, zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt oder auch beim Kükenfest. Werden sie nicht gebraucht, müssen sie natürlich irgendwo zwischengelagert werden. Und da bietet sich nach Auskunft der Stadt Holzminden der Weserkai an. Dort stören sie nicht – und dass sie dort jemand einfacheinpackt, ist eher unwahrscheinlich. Dafür sind die Legosteine einfach zu schwer... (bs)