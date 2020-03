Freitag, 06. März 2020

Was macht das Stadtoldendorfer Familienzentrum?

Das Team des Familienzentrums, von links: Paola Brecht, Irina Naumann, Christine Greveler und Andrea Otte. Foto: beb

Stadtoldendorf. Wer den eher nüchtern wirkenden Sandsteinbau in der Stadtoldendorfer Stiftstraße 1 noch nicht betreten hat und es dann doch einmal tut, wird vielleicht überrascht sein, wie lebendig es im Inneren dieses besonderen Gebäudes zugeht. Vier große, bunte Buchstaben am Eingang zum Obergeschoss geben einen Hinweis: H-O-R-T ist über der Tür zu lesen. Verborgen ist im Haus allerdings mehr als das. Es ist das Stadtoldendorfer Familienzentrum mit seinem „Hort und Pädagogischen Mittagstisch unter dem Regenbogen“, das hier seinen Sitz hat, und neben Kindern und Jugendlichen auch Erwachsene in die Stiftstraße führt. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 6. März 2020