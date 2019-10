Samstag, 26. Oktober 2019

Was sind Ihre Ideen für die Holzmindener Altstadt?

Eine belebtere Innenstadt wünschen sich viele, doch wie kann das funktionieren? Foto: TAH

Was wünschen Sie sich für die Holzmindener Altstadt? Haben Sie eine kreative Idee, die wieder mehr Einzelhändler und kauffreudige Stadtflaneure in die Fußgängerzone lockt? Oder ist Ihrer Meinung nach in Sachen Innenstadthandel alles verloren und haben Sie ein ganz neues Konzept, durch das dem Stadtkern mehr Leben eingehaucht werden kann? Das TAH-Redaktionsteam ist gespannt auf Ihre Gedanken und freut sich über Post, per Mail an redaktion@tah.de oder analog an den Täglichen Anzeiger Holzminden, Redaktion, Zeppelinstraße 10 in Holzminden.

