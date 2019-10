Samstag, 05. Oktober 2019

Was wird aus der Stadtoldendorfer Homburg?

Sie engagieren sich für die Homburg und den neuen Turm im Turm: Konrad Edelmann, Helmut Affelt, Helmut Walter und Sebastian Rustenbach. Foto: beb

Stadtoldendorf. Die Ruine der Homburg in Stadtoldendorf hat eine lange Geschichte hinter sich. Die Ansicht der 1129 erstmals erwähnten Höhenburg unterliegt durch den natürlichen Einfluss der Witterung einem stetigen Wandel und wurde im Laufe der Jahre immer wieder baulich erneuert und stabilisiert. Seit inzwischen zehn Jahren ist die hölzerne Aussichtsplattform im Turm morsch und deshalb nicht begehbar. Für eine Instandsetzung der Konstruktion, die Sichtbarkeit und Aufarbeitung der Homburg(-geschichte) setzt sich der Förderverein der Ruine ein. Was die Erneuerung der Aussichtsplattform betrifft, hatte sich die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, die Eigentümerin der Burgruine ist, im Sommer 2018 mit allen Beteiligten, wie Vertretern der Samtgemeinde und der Denkmalschutzbehörde, darauf verständigt, dass die Kommune notwendige Vorbereitungen trifft, damit die Braunschweigische Stiftung den Bau einer neuen Stahl-Konstruktion als Turm im Turm unternehmen kann. Nachdem der Homburg Verein die notwendigen Maßnahmen erfüllt und lange Zeit auf eine Reaktion aus Braunschweig gewartet hat, ist nun wieder Bewegung in die Herzensangelegenheit der Homburgstädter gekommen. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 5. Oktober 2019.