Sonntag, 03. Dezember 2017

Waschmaschine brennt im Keller - Rauchmelder warnt

Die Holzmindener Feuerwehr hatte den Brand relativ schnell unter Kontrolle.

Holzminden. Eine Waschmaschine hat im Keller eines Wohnhauses in Holzminden offenbar im laufenden Betrieb Feuer gefangen. Die Bewohner waren am Sonntagabend noch im Haus, als plötzlich ein Rauchmelder im Keller Alarm schlug. "Als ich nahsehen wollte, sah ich schon die Flammen am Gerät", berichtete der Bewohner dem TAH. Er schickte seine Familie aus dem Haus, alarmierte die Holzmindener Feuerwehr, die in wenigen Minuten am Einsatzort an der Schleifmühle eintraf. Der Brand war relativ schnell gelöscht, die Kellerräume allerdings wurden dennoch erheblich beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. (nig)

