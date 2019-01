Samstag, 26. Januar 2019

Waske: „Beim Glasmuseum muss der Rat entscheiden“

Die Dauerausstellung des Glasmuseums in Boffzen. Foto: beb

Boffzen. Wenige Tage vor Weihnachten verkündete Boffzens Bürgermeister Christian Perl (CDU) die Nachricht, dass die Saison 2019 die letzte Saison des Glasmuseum sein werde. Man habe den Mietvertrag gekündigt. Die Sammlung des Glasmuseums soll zwar weiter ausgestellt werden, aber das Glasmuseum in seiner jetzigen Form sei nicht tragbar. Sie Gemeinde komme ja kaum ihren Pflichtaufgaben nach, erklärte Perl bei einem Pressetermin die Hintergründe der Entscheidung. So einfach könne man sich die Sache nicht machen, zudem gebe es gesetzliche Vorgaben, die dabei beachtet werden müssten, sagt jetzt Walter Waske, Sprecher der SPD-Fraktion im Gemeinderat Boffzen. „Beim Glasmuseum muss der Rat entscheiden“, so Waske, der auf die Vorgaben des Paragrafen 58 der Niedersächsischen Kommunalverfassung verweist. Danach werde ein Ratsbeschluss zur Aufhebung des jetzigen Standortes, nötig da der Gemeinderat sich für den Standort an der Bahnhofstraße ausgesprochen hat. In einem Brief an Bürgermeister Perl hat Walter Waske die Haltung der SPD-Fraktion dargestellt und dazu einen Fragenkatalog aufgestellt. „Der Bürgermeister“, fordert Waske, „soll endlich sagen was er zu tun gedenkt und wie es weiter gehen soll.“ (fhm)