Donnerstag, 12. September 2019

Wassefreunde stellen 29 Bestzeiten auf

Levke Schuwicht zieht kraftvoll ihre Bahnen. Sie gehört zu den alten Hasen im Team der Wasserfreunde.

Holzminden. Im Freibad in Holzminden fand der 12. Intersport Schwager Swim Cup statt. Bei regnerischem Wetter starteten 72 Schwimmer mit insgesamt 291 Einzelstarts und sechs Staffelstarts. Sieben Vereine aus dem Landesschwimmverband Hannover sowie vom Landesschwimmverband Nordrhein-Westfalen traten die Reise ins schöne Freibad Holzminden an, um an dem Wettkampf teilzunehmen. Trotz des Regens und den damit verbundenen kalten Temperaturen starteten um 10.30 Uhr die ersten Läufe. Bis in den frühen Nachmittag folgten in zwei Abschnitten 30 Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen. Für die gastgebenden Wasserfreunde war die Veranstaltung trotz der geringen Teilnehmerzahl ein voller Erfolg. Die eigenen Schwimmer konnten 29 persönliche Bestzeiten aufstellen.

