Sonntag, 28. April 2019

Wasserdampf löst Feuerwehreinsatz aus

Im Inneren des Holzhaufens muss es gegärt haben. Foto: tah

Grünenplan. Ein großer Haufen Holzhackschnitzel hat am Sonnabendabend gegen 21 Uhr einen Feuerwehreinsatz verursacht. Zuvor hatten Anrufer mitgeteilt, dass aus dem abgelagerten Material am Parkplatz „Pariser Platz“ in Grünenplan Rauch aufsteigen solle. Wie Einsatzleiter Holger Gerke hierzu mitteilte, handelte es sich jedoch nur um Wasserdampf, der durch einsetzende Gärprozesse im Inneren des Haufens in Verbindung mit Regenwasser aufstieg. Hierbei wurde auch mit Hilfe einer Wärmebildkamera die Temperatur kontrolliert, um ein Feuer auszuschließen. So konnten die insgesamt 24 Einsatzkräfte mit ihren drei Feuerwehrfahrzeugen aus Grünenplan sowie ein ebenfalls angerückter Rettungswagen aus Alfeld bereits nach kurzer Zeit wieder zu ihren Stationen zurückkehren. Weitere Maßnahmen brauchten nicht getroffen zu werden. (gl)