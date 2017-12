Mittwoch, 06. Dezember 2017

Wasserfreunde Holzminden im Medaillenregen

Die erfolgreichen Wasserfreunde, von links: Levke Schuwicht, Merle Schuwicht, Anja Gaede, Marie Schoppe, Ole Winkeltau und Insa Brückner.

Holzminden. Der TuS Grün-Weiß Himmelsthür hat das 35. Adventsschwimmfest im Hallenbad Himmelsthür ausgerichtet. Für die Wasserfreunde Holzminden ist die Teilnahme an diesem Wettbewerb eine lange Tradition mit der die Adventszeit eingeleitet wird. Auch in diesem Jahr waren sie mit einer kleinen aber hochmotivierten Mannschaft am Start. Die Schwimmer Insa Brückner, Marie Schoppe, Levke und Merle Schuwicht sowie Ole Winkeltau gaben von Anfang an Vollgas und dies mit Erfolg. Bei 20 Einzelstarts konnten insgesamt 15 persönliche Bestzeiten geschwommen werden. „Besonders hervorzuheben sind die deutlichen Verbesserungen von Insa Brückner über 100 Meter Brust in 1:58,26 Minuten und erstmals unter zwei Minuten, Marie Schoppe über 50 Meter Rücken in 46,38 Sekunden und 100 Meter Rücken in 1:46,84 Minuten sowie von Levke Schuwicht über 100 Meter Freistil in 1.24,75 Minuten und 50 Meter Rücken in 46,87 Sekunden,“ freute sich Anja Gaede, Trainerin der Wettkampfgruppe.

Merle Schuwicht sicherte sich in der Jugend C-Wertung über 200 Meter und 100 Meter Freistil jeweils eine Goldmedaille sowie Silber über 100 Meter Lagen, und über 50 Meter Rücken gab es eine Bronzemedaille. Ihre Schwester Levke erhielt in der Jugend D-Wertung für 100 Meter Freistil eine Goldmedaille sowie für 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken jeweils eine Silbermedaille.

Marie Schoppe und Ole Winkeltau starteten in der Klasse der Jugend B. Hier konnte Marie über 100 Meter Rücken und 100 Meter Freistil die Goldmedaille in Empfang nehmen sowie je eine Silbermedaille über 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken. Ole Winkeltau wurde für seine Leistung über 200 Meter Freistil mit Gold, 100 Meter Freistil mit Bronze und für die 50 Meter Rücken mit einer Silbermedaille belohnt. Darüber hinaus belegten Marie und Ole, bei der Altersklassenwertung Jugend B männlich und weiblich, für die punktbeste Einzelleistung, den dritten Platz.

Eine 4x50-Meter-Freistilstaffel mit Marie, Levke, Insa und Merle rundete dann am Ende der Veranstaltung die tollen Ergebnisse mit einem Platz auf dem Silberpodest ab.

„Ich freue mich für meine Schwimmer, der Trainingsfleiß wurde heute in Medaillen belohnt“ strahlt die Trainerin. Am 17. Dezember beenden die Schwimmer die Wettkampfsaison mit einem, für sie ungewohnten, Langstrecken-Wettkampf, ebenfalls in Himmelsthür. Die Vorzeichen stehen gut, dass auch hier wieder zahlreiche Podestplätze erreicht werden können.