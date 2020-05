Donnerstag, 28. Mai 2020

Wasserleitungen in Bevern werden erneuert

Mit den Bauarbeiten wird am kommenden Dienstag, 2. Juni, begonnen. Foto: Symbolfoto

Bevern. Die Wasserleitung in der Straße „Tannengrundweg“ ist sanierungsbedürftig. Der Abschnitt von der Holzmindener Straße bis zur Sollingbreite ist von der Erneuerungsmaßnahme betroffen. Im Zuge der Erneuerung der Wasserhauptleitung werden auch die Wasserhausanschlüsse überprüft und soweit erforderlich erneuert. Mit den Arbeiten soll in der 23. Kalenderwoche, ab 2. Juni, begonnen werden. Die Maßnahme wird in offener Bauweise ausgeführt.

Mit der Baumaßnahme wird die Firma Peter Bomke Hoch & Erdbau GmbH am Dienstag nach Pfingsten beginnen. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich bis Mitte August abgeschlossen sein. Bei der Durchführung der Arbeiten wird es zu verkehrlichen Einschränkungen kommen.

Aufgrund der beengten Verhältnisse kann die Maßnahme nur unter einer Vollsperrung des Tannengrundwegs durchgeführt werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert und erfolgen über die Straße Lindenbusch.