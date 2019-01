Donnerstag, 31. Januar 2019

Wasserrohrbruch im Forster Weg in Holzminden

Im Forster Weg ist in einem leer stehenden Wohnhaus ein Wasserrohr gebrochen.

Holzminden. Es ist eine Nachbarin, die es plätschern hört und am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr die Polizei alarmiert: In einem leer stehenden Haus im Forster Weg in Holzminden ist im Obergeschoss ein Wasserrohr gebrochen. Das Wasser bahnte sich einen Weg durch die Decke Richtung Erdgeschoss und Keller, das Plätschern war schließlich von außen zu hören. Die Alarmfahrer der Feuerwehr drehten den Haupthahn im Haus ab, Die Mitarbeiter der Stadtwerke, ebenfalls alarmiert, sperrten den Wasser-Hausanschluss. Grund für den Wasserrohrbruch ist wohl der Frost. (bs)