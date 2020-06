Montag, 15. Juni 2020

Wasserrohrbruch in der Stadthalle Holzminden

Im Mehrzweckraum der Stadthalle stand am Montagmorgen ein See.

Holzminden. Böse Überraschung am Montagmorgen: Reinigungskräfte, die - wie üblich - im Jugendzentrum an der Holzmindener Stadthalle sauber machen wollten, stießen im Mehrzweckraum im ersten Obergeschoss auf einen See: Das Wasser stand dort mehr als fünf Zentimeter hoch. Und nicht nur dort: Aus dem Mehrzweckraum hatte sich das Wasser, das wohl aus einem gebrochenen Heizungsrohr stammt, den Weg nach unten gesucht und die Damentoilette in eine Tropfsteinhöhle verwandelt. Die Mitarbeiter des Jugendzentrums Holzminden – das regulär geöffnet hat – alarmierten die Feuerwehr, die mit Wassersaugern ans Werk und den „See“ abpumpte“. Wie groß der Schaden ist, ließ sich am Montagmorgen noch gar nicht ermitteln. In der Damentoilette der Stadthalle ist ein Teil der abgehängten Decke heruntergekommen. (bs)