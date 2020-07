Mittwoch, 15. Juli 2020

Wasserschaden: St. Hedwig in Bevern wird zur Baustelle

In der katholischen Kirche in Bevern hat es einen Wasserschaden gegeben. Foto: rei

Bevern. Die katholische St.-Hedwig-Kirche in Bevern wird in den nächsten Wochen zur Baustelle. Es hat einen Wasserschaden gegeben, jetzt werden Sanierungsarbeiten in der Kirche sowie in mehreren Kirchenräumen notwendig, die einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Ab sofort müssen alle Gottesdienste – bis voraussichtlich Ende August – ausfallen. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind und die Kirche für Gottesdienste wieder geöffnet werden kann, wird die Kirchengemeinde bekanntgeben, wann die Gottesdienste wieder stattfinden.