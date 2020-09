Montag, 07. September 2020

Wasserversorgung im Raum Eschershausen wiederhergestellt

Eschershausen. Der Leitungsschaden zwischen Eschershausen und Holzen ist behoben, die Wasserversorgung sichergestellt. Mit einer überdimensionalen „Rohrschelle“ wurde der entsprechende Bereich durch den „Wasserverband Ithbörde Weserbergland“ (WVIW) wieder instandgesetzt. Gegen 16 Uhr am Montagnachmittag, so die Meldungen, konnte die Wasserversorgung aller Bereiche wieder aufgenommen werden. Nicht jeder Einwohner der betroffen Bereiche hatte vermutlich etwas von der Störung bemerkt. So konnten durch „Umleitung“ die Bereiche Lüerdissen und Oelkassen aus dem Bereich Hunzen versorgt werden. Einige Bereiche in Eschershausen werden zudem aus anderen Hochbehältern versorgt und waren nicht betroffen. Entsprechende Informationen waren auch auf der Warn-App „BIWAPP“ durch die Pressestelle des Landkreises Holzminden dort eingestellt worden. (gl)

Mehr lesen Sie im TAH vom 8. September 2020.