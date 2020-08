Sonntag, 16. August 2020

WBK-Hochhaus in Höxter wird ab Montag abgerissen

Der Gigant hoch über der Stadt ist entkernt und fensterlos. Jetzt kommt der Abrissbagger. Foto: spe

Höxter. Es ist entkernt und ohne Fassade, zur Stadt hin fensterlos und wirkt geisterhaft. Die Maschinen stehen seit Ende letzter Woche startbereit zu seinen „Füßen“, warten auf das Abbruchkommando. Das soll an diesem Montag erfolgen. Dann geht es dem Hochhaus der Weserbergland-Klinik in Höxter endgültig an den Kragen. Ein Spezialbagger wird das neungeschossige Gebäude Stück für Stück abtragen, Raupen und weitere Baumaschinen den Bauschutt aus dem Weg räumen und abtransportieren. So verschwindet in den nächsten vier Wochen ein altbekanntes architektonisches Wahrzeichen am Räuschenberg hoch über der Stadt Höxter. Das Hochhaus hat ausgedient und weicht dem künftigen Speisesaal der WBK.

Was sich rund um den noch stehenden Betonklotz am Räuschenberg bereits baulich getan hat, ist beeindruckend. Vor etwa einem Jahr konnte der Neubau für rund 180 Reha-Patienten bezogen werden. Dieser Komplex ist 14.500 Quadratmeter groß. 25 Millionen Euro hat Asklepios bereits in das neue Gebäude in Höxter investiert. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. August