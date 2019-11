Freitag, 29. November 2019

WBK Höxter: Patienten möchten einmal nach New York

Sabrina Raschke hat die Spendenaktion in Gang gesetzt. Foto. bs

Weserbergland. „Hallo, ich bin Sabrina“, stellt sich die Gesundheits- und Krankenpflegerin in der TAH-Redaktion vor. Sabrina Raschke ist extra gekommen, um von einem Traum zu sprechen. Dem Traum von Leon und Alexander, von Simon, Felix, Elyesa, Alessa und Rayk. Die sieben sind schwer krank, ohne Aussicht auf Heilung. Und meistern ihr Leben doch. Sie sitzen im Rollstuhl. Und möchten sich doch – gemeinsam – einen großen Wunsch erfüllen: Die sieben Rollstuhlfahrer und ihre sieben Begleiter wollen gemeinsam zum Big Apple, nach New York. „Der Termin steht schon fest“, sagt Sabrina Raschke. „Vom 21. Mai bis 2. Juni“. was aber noch nicht feststeht ist, ob es mit dem Big Apple auch klappt. Denn eine Reise mit dem Rollstuhl ist deutlich komplizierter und mit höheren Kosten verbunden. Knapp 80.000 Euro benötigt die abenteuerlustige Truppe, um Flüge, Unterkunft und die medizinische Versorgung zu gewährleisten. (bs)

