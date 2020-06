Mittwoch, 24. Juni 2020

Wegerecht für das Tierheim Holzminden: Bürgermeister sieht keine Lösung

Die Zufahrt zum Tannenhof erfolgt über den Wirtschaftsweg. Doch dem Tierschutzverein, der Eigentümer ist, fehlt das Wegerecht. Foto: spe

Holzminden. Die Lage bleibt unverändert, die Positionen sind weiterhin unversöhnlich, Feldwegeinteressentschaft und Tierschutzverein Holzminden-Höxter kommen nicht überein. Baulast und Wegerecht für 65 Meter Wirtschaftsweg sind weiterhin nicht eingetragen, weil die Feldwegeinteressentschaft dies ablehnt. So bekommt der Verein keine Baugenehmigung für den Ausbau des Tannenhofes zum Tierheim. Mitte Mai hatte ein Krisentreffen auf dem Tannenhof zwar keine Lösung gebracht (der TAH berichtete), aber immerhin einen Vorschlag: Die Hauptverwaltungsbeamten von Stadt und Landkreis mögen vermitteln, bitte das Gespräch mit dem Vorstand der Feldwegeinteressentschaft und gemeinsam nach einer Lösung suchen, wie alle Seiten ihr Gesicht wahren können und der Ausbau des Tierheims beginnen kann. Sowohl Landrat Schünemann als auch Holzmindens Bürgermeister Daul haben mittlerweile mit Vorstandsmitgliedern der Interessentschaft gesprochen – in der Sache ergebnislos.

In der jüngsten Ratssitzung in Holzminden sprachen gleich zwei Ratsherren und Fraktionsvorsitzende die unbefriedigende Situation an. Der Bürgermeister zeigte sich ratlos: „Ich sehe im Moment kaum eine Lösung“, gestand Jürgen Daul ein, fragte den Rat nach Ideen, „wie man aus dieser verzwickten Lage herauskommen kann. Ich bin für jeden Hinweis dankbar“. (spe)

