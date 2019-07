Mittwoch, 24. Juli 2019

Weichen für das Einbecker Bürgerspital gestellt

Viele Patienten und Mitarbeiter hielten dem Bürgerspital trotz turbulenter Zeiten die Treue. Foto: rei

Einbeck. Während Experten der Bertelsmann-Stiftung die Schließung von rund 800 Krankenhäusern in Deutschland empfehlen, wird an der Basis um jedes Haus gekämpft. Dafür ist das Einbecker Bürgerspital ein beredtes Zeugnis. Vor wenigen Tagen erst wurde ein weiteres Kapitel in diesem Kampf beendet: Das Bürgerspital hat neue Eigentümer, die Klinikführung ist komplett und der Insolvenzplan wurde rechtskräftig.

Jetzt teilte die Klinikleitung mit, dass es einen weiteren Investor gibt: Ein bundesweit tätiger Ärzteverbund unter Führung des Ärztepaares Dr. Sandra Röddiger und Dr. Ralf Kurek wird Mitgesellschafter. Rund 25 Ärzte an neun Standorten gehören diesem Verbund bereits an. Das vor einem Jahr „eingestiegene“ Managementteam von Dr. Wichels wird den Verbund unterstützen und das Krankenhaus auch künftig führen. (rei)

