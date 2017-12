Mittwoch, 27. Dezember 2017

Weiden wechseln wieder ihre „Frisur“

Stefan Koch schneitelt die Äste der Kopfweiden mit der Motorsäge.

Golmbach. Seit es den NABU-Kreisverband Holzminden gibt, gehört diese Aktivität zum Jahresprogramm: Das Schneiteln von Kopfweiden. Gestern hatte die Naturschutzorganisation ihre Aktiven dazu aufgerufen, an einer Schneitel-Aktion am Forstbach in Golmbach teilzunehmen. Auf große Resonanz stieß der Aufruf leider nicht. Während sich vor Jahren noch Dutzende von Helfern einfanden, waren es diesmal gerade vier! Die packten aber kräftig zu, so dass etliche Kopfweiden ihre „Frisur“ wechseln konnten. Seit es kaum noch Korbflechter gibt, können die Weidenäste quasi ungebremst in den Himmel wachsen – bis sie zu dick und zu schwer werden. Die Folge wäre im schlimmsten Fall ein Auseinanderbrechen des Baumes. Um das zu verhindern, nimmt sich seit Jahrzehnten der NABU der Kopfweiden an. Quer durch den Landkreis ruft er jährlich zu Schneitel-Aktionen auf. Die Naturschützer haben dabei auch den Wert der Bäume als Lebensraum für viele Tiere im Blick. Durch einen hohen Totholzanteil oder kleinere Höhlen bieten sie auch seltenen Arten Unterschlupf. (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 28.12.2017