Sonntag, 08. Dezember 2019

Weihnachtsmarkt in Altendorf

Der Altendorfer Weihnachtsmarkt erlebte 2019 seine 21. Auflage. Foto: beb

Holzminden. Zum 21. Mal laden in diesem Jahr die St.-Pauli-Gemeinde und die Arbeitsgemeinschaft der Altendorfer Vereine zum Weihnachtsmarkt. Zum Programm gehören zwei Andachten und die musikalische Begleitung durch den Posaunenchor und das Consortium Musicale Moresca. Ein wichtiger Bestandteil des Marktes ist auch 2019 das Wiedersehen langjähriger Bekannter und der gesellige Austausch bei Glühwein, Bratwurst und anderen Leckereien. Am Stand der Nähgruppe der Pauli-Gemeinde, die sich regelmäßig zum textilen Handwerken im Gemeindehaus trifft, stöbern Renate Meyer (rechts) und Martina Rempe. Beide sind echte Altendorferinnen und lassen sich den Weihnachtsmarkt nicht entgehen. „Früher war ja mehr los, das tut mir wirklich leid. Aber ich bin jedes Jahr hier. Altendorf liegt mir so am Herzen“, sagt Meyer und macht sich auf den Weg zum Bratwurststand. Dort wartet schon ein Imbiss auf sie, denn in Altendorf geht es familiär zu, ihr Sohn steht hinter dem Grill und andere Freunde und Verwandte wollen begrüßt werden. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 9. Dezember 2019.