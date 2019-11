Montag, 25. November 2019

Weihnachtsmarkt in Holzminden eröffnet

Holzminden. Es ist der 44. Weihnachtsmarkt auf dem Holzmindener Marktplatz. Und zum 14. Mal wird die Eisbahn aufgebaut. Alles Routine also? „In diesem Jahr ist alles anders“, muss Ralf Schwager, der Mann, der die Eisbahn nach Holzminden holte, am Montagabend feststellen. Denn der Aufbau ist „jedes Jahr ein großes Abenteuer“. Und 2019 besonders. Denn über die Eisbahn zieht sich ein Streifen Wasser: „Wir haben offensichtlich Luft in den Lamellen“. Und während die große Eröffnung läuft mit Feuerkunst „Fire on ice“ von Feuerflut, arbeitet ein aus Berlin angereister Monteur daran, das Problem zu lösen.

Die Holzmindener kümmert es nicht. Sie genießen die einzigartige Atmosphäre auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt. Sie spenden viel Beifall für die Show von Jens und Pauli auf dem Eis. Die Handys werden gezückt, Kinderaugen glänzen. (bs)

