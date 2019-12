Sonntag, 08. Dezember 2019

Weihnachtsstimmung am Mühlenanger in Stadtoldendorf

Beim Stadtoldendorfer Lichterglanz war es besonders gemütlich. Foto: lis

Stadtoldendorf. Bereits zum vierten Mal lud Feldbahn Mühlenanger Stadtoldendorf zum traditionellen Lichterglanz am Vorabend des zweiten Adventes ein. Die „Bahnhofsgaststätte“ lud trotz des regnerischen Wetters zum Verweilen: Kaffee, Kuchen, Glühwein und vieles mehr paarte sich mit neun abwechslungsreichen und kreativen Ständen des Bastelmarktes. Hier wurde definitiv jeder fündig und konnte das ein oder andere Weihnachtsgeschenk mit nach Hause nehmen. Neben dem Bummeln und Staunen, Kaufen und Genießen konnten die Gäste aber auch selber tätig werden und beispielsweise eigene Kerzen färben. Erstmals wurden auch gebrauchte Modelleisenbahnen verkauft. „Die Resonanz ist wirklich sehr gut“, fasste Organisatorin Gretliese Walter die Veranstaltung zusammen. „Wir wollen zum Plauschen einladen, in kleiner und gemütlicher Runde“, so Walter weiter. Bis in die frühen Abendstunden nutzten Jung und Alt die Möglichkeit zu diesem gemütlichen Beisammensein und entflohen dem stressigen Alltag in eine kleine Weihnachtswelt, die wie jedes Jahr überzeugte. (lis)