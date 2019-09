Dienstag, 10. September 2019

„Wein & Genuss am Fluss“: Weinfest in Holzminden

Das Weingut Böhm, bekannt von früheren Weinfesten in Holzminden, ist mit dabei. Foto: Böhm

Holzminden. Holzminden bekommt wieder ein Weinfest! An neuem Ort und mit neuer Konzeption wird am kommenden Wochenende eine Holzmindener Tradition wieder aufleben lassen. Klein aber fein präsentiert sich das neue Wein- und Gourmetfest „Wein & Genuss am Fluss“ an einem der schönsten Orte am Rande der Innenstadt. Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September, können Weinfreunde im Duftgarten und auf dem angrenzenden Weserkai drei Tage lang in gemütlicher Atmosphäre mit Blick auf die Weser erlesene Weinsorten verschiedener Weinanbaugebiete genießen. Speisen wie Flammkuchen, Spanferkel und Crêpes runden das Angebot ab. Für Nicht-Wein-Freunde steht ein Geöffnet ist das Weinfest am Freitag, von 18 bis 23 Uhr, am Sonnabend von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. September