Dienstag, 26. Dezember 2017

Weiße Weihnacht in der Stadthalle

Viel Weiß, aber auch Schwarz war in dieser Nacht in der Stadthalle zu sehen.

Holzminden. Auch wenn die verschneite Weihnacht dieses Jahr wieder mehr Wunschdenken als Realität geblieben ist, konnten die Feierfreudigen am ersten Weihnachtstag auf der White-Madness-Party in der Stadthalle in Weiß gekleidet im Schwarzlicht zu den elektronischen Rhythmen lokaler DJ-Legenden und nationalen Größen so richtig abgehen.

Im zweiten Jahr waren die Vorverkaufstickets restlos ausverkauft und bereits gegen 23 Uhr gab es eine lange Schlange an der Abendkasse. Um die 1.000 Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden zu den legendären „White Brothers“ und zu Organisator Björn Jerusalem, der als BJRN ebenfalls an den Plattentellern stand und heiße Beats produzierte.

Als Highlight legte der international bekannte DJ Le Shuuk auf der Main Stage auf. (pra)

Lesen Sie mehr im TAH vom 27.12.2017