Donnerstag, 14. Dezember 2017

Weiterbildungsverbund für den Ärztenachwuchs

Kommunen, Kreis, Ärzte, Kassenärztliche Vereinigung, Ärztekammer und Krankenhaus schließen sich zusammen.

Polle. „Es ist ein besonderer Moment“, stellte Landrätin Angela Schürzeberg, in Gegenwart der Vertreter der Kommunen des Kreises, der Ärzteschaft und der Kassenärztlichen Vereinigung stellt. Die 2015 gegründete Gesundheitsregion Landkreis Holzminden schafft den Weiterbildungsverbund im Landkreis Holzminden. Mit einem „Letter of Intent“, einer gemeinsamen Absichtserklärung wird eine Möglichkeit geschaffen, dem ärztlichen Nachwuchs gute Wege in den Landkreis Holzminden zu schaffen. (fhm)

