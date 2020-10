Dienstag, 13. Oktober 2020

Weiterer Corona-Fall im Kreis Holzminden

Ein weiterer Corona-Fall ist am Dienstag vom Landkreis gemeldet worden.

Kreis Holzminden. Die Anzahl der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Landkreis Holzminden ist am Dienstag auf sechs Fälle gestiegen. Für eine weitere Person, so der Landkreis am Nachmittag, ist ein positives Laborergebnis bestätigt worden. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt damit bei 141. 128 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 25 Personen. (bs)