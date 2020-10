Mittwoch, 14. Oktober 2020

Welche Schulbus-Fahrkarte bezahlt der Kreis Holzminden noch?

Die Diskussion um Schulbezirke und den Schülertransport ist eröffnet. Hier die Sitzung des Kreisschulausschusses in der Holzmindener Stadthalle. Foto: bs

Kreis Holzminden. Thomas Junker, Beverns Samtgemeindebürgermeister, ist gleich mit einem ganzen Fragenkatalog gekommen. Und Beverns Schulleiter Klaus-Dieter Bollmann mit der drohend vorgebrachten Klage: Ob den Kreispolitikern bewusst sei, dass der Oberschule Bevern über kurz oder lang die Existenzgrundlage entzogen werde, wenn die Satzung über die Schulbezirke und den Schülertransport so verabschiedet werde, wie es die Verwaltung vorschlage, fragt er im Kreisschulausschuss. Es ist den Ausschussmitgliedern bewusst. Und der Verwaltung klar. „Wir müssen alle Schulen im Kreis Holzminden im Blick haben, nicht allein die Oberschule Bevern“, stellt Boris Schreiber, zuständig für den Bereich Bildung in der Kreisverwaltung, klar. Auch diesmal geht es wieder ums Geld, das der Landkreis Holzminden nicht hat. Bezahlt werden soll deshalb zukünftig eigentlich nur noch die Schulbus-Fahrkarte zu nächstgelegenen Schule. Schreiber: „Wir ermöglichen es jedem Schüler, die Schule seiner Wahl zu besuchen, aber wir wollen nicht mehr alles bezahlen“. In der Diskussion im Ausschuss wird allerdings bereits deutlich: So einfach wird das nicht gehen. Von „Vertrauensschutz“ ist die Rede. (bs)

