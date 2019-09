Donnerstag, 26. September 2019

Welt-Alzheimer-Tag in Holzminden

Kleine Geschenke für die Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion.

Holzminden. Zum Welt-Alzheimer-Tag fand am Sonnabend eine Infoveranstaltung zum Thema Demenz in Kooperation mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises in den Räumlichkeiten des Familien- und Kulturzentrums Drehscheibe in Holzminden statt.

Ab 13.30 Uhr konnten die 50 Interessierten die Fotoausstellung „Gesichter im Alter – Menschen in einer Senioreneinrichtung“ von Heike Schulze aus Brandenburg in den Räumlichkeiten des Familienzentrums besuchen.

Anschließend eröffneten dann Silvia Kieven vom Senioren- und Pflegestützpunkt sowie Manuela Wruczkowiak vom Familien- und Kulturzentrum Drehscheibe gemeinsam die Veranstaltung. Dabei betonten sie, wie wichtig der Ausbau der Tagespflegen sei, um die Selbstständigkeit Betroffener zu fördern und Angehörige zu entlasten. Zudem stellten sie die Teilnehmerinnen der anschließenden Podiumsdiskussion vor.

