Donnerstag, 24. September 2020

Welt-Alzheimertag in Holzminden: „Demenz – wir müssen reden!“

Manuela Wruczkowiak von der „Drehscheibe“ (links) und Silvia Kieven vom Senioren- und Pflegestützunkt unterstützen das Ziel des Weltalzheimertages, über ein Tabuthema zu reden. Foto: Sinem Karabel

Holzminden. Demenz gehört zu den häufigsten Gesundheitsproblemen im höheren Alter. Darunter versteht man das Nachlassen des Gedächtnisses, des Denkens und anderer Leistungsbereiche des Gehirns. Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz, die bis heute noch nicht heilbar ist. Sie verändert und erschwert den davon betroffenen Menschen, im Alltag selbstständig zu handeln. Genauso kann die Pflege eines Demenzerkrankten für den Angehörigen zu einer enormen körperlichen und vor allem seelischen Belastung führen. Pflegende Angehörige sind in vielfacher Weise von der Krankheit mit betroffen. Um auf die Erkrankten und die Situation der Angehörigen in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, wurde 1994 der Welt-Alzheimertag vom Alzheimer‘s Disease international (ADI) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegründet. Seitdem werden jedes Jahr ab den 21. September rund um die Demenzwoche viele Veranstaltungen sowie zahlreiche Aktionen ausgeführt.

Dieses Jahr lautet das Motto des besonderen Tages: „Demenz – wir müssen reden!“. Aufgrund der Corona Pandemie kann der Welt-Alzheimertag dieses Jahr im Holzmindener Familien – und Kulturzentrum „Drehscheibe“ nicht in gewünschter Weise stattfinden. Das Kooperationsteam um Manuela Wruczkowiak von der „Drehscheibe“ und Silvia Kieven vom Senioren- und Pflegestützunkt bedauern dies sehr und hoffen auf eine bunte und interessante Veranstaltung mit verschiedenen Aktionen für das nächste Jahr. Und sie verweisen auf das „Café Memory“ in Holzminden, das Unterstützung bietet.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 24. September