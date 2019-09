Montag, 16. September 2019

Weltkindertagsfest am 20. September in Holzminden

Es wird wieder viel geboten am Freitag auf dem Platz vor der Lutherkirche. Foto: Stadt Holzminden

Holzminden. Das diesjährige Weltkindertagsfest findet am Freitag, 20. September, in der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr unter dem Motto „Wir Kinder haben Rechte!“ an der Lutherkirche in Holzminden statt. Um an das 30-jährige Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention zu erinnern, hat das Organisationsteam aus Stadt Holzminden, Evangelischer Jugend und Diakonie im Kirchenkreis Holzminden-Bodenwerder, Kreisjugendpflege, Sportjugend Holzminden und Kinderschutzbund Holzminden eine besondere Aktion vorbereitet, die „Kinderrechte-Rallye“. Der Weltkindertag 2019 soll genutzt werden, um gemeinsam öffentlich auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen. Bei freiem Eintritt und kostenlosen Mitmachaktionen sind Kinder und Familien dazu eingeladen, anlässlich des Weltkindertages fröhlich miteinander zu feiern. Eine Vielzahl von Einrichtungen und Vereinen aus Holzminden beteiligen sich wieder mit abwechslungsreichen und interessanten Angeboten.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. September