Dienstag, 01. September 2020

Weltstar am Welterbe Corvey – Brandauer liest Faulkner

Klaus Maria Brandauer bei der verleihung des Hessischen Filmpreises. Foto: jcs

Corvey. Am Wochenende startet das Via Nova Kunstfest in Corvey. Nun kann man – mit Abstand – wieder gemeinsam Kunst erleben, aber es gibt coronabedingt einige kleine Programmänderungen. Am Freitag, 4. September, tritt Dominique Horwitz auf, Durs Grünbein gibt seine Lesung wie geplant..

Der künstlerischen Leiterin Dr. Brigitte Labs-Ehlert ist es gelungen, für die bereits ausgebuchte Lesung mit Weltstar Klaus Maria Brandauer eine zweite Lesung zu vereinbaren. Am Sonntag, 20. September, liest Klaus Maria Brandauer um 15 Uhr von William Faulkner die Erzählung „Der Bär“.

Mehr lesen Sie im TAH vom 01.09.2020.