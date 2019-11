Freitag, 08. November 2019

Wem gehören die sichergestellten Werkzeuge?

Die Polizei sucht den Besitzer der Werkzeuge. Foto: Polizeistation Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Im Rahmen der Sachbearbeitung zu einem aufgeklärten Einbruchsdelikt von Mitte Juli 2019 in Stadtoldendorf sucht die Polizei noch die Eigentümer von diversen Werkzeugen und bittet um fernmündliche Kontaktaufnahme (05532/90130). Bei betreffenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden in einer Wohnung in Stadtoldendorf unter anderem diverse Elektrogeräte des Heimwerkerbedarfs zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt und konnten bisher nicht zugeordnet werden. Möglicherweise stammen vereinzelte Werkzeuge auch aus einer länger zurückliegenden Diebstahlsserie in eine Gartenkolonie bezeihungsweise aus Garagen im Bereich von Stadtoldendorf aus Dezember 2018 / Januar 2019.