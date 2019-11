Dienstag, 05. November 2019

Weniger Geld für DB-Agenturen an kleinen Bahnhöfen?

Hat das Geschäft im Holzmindener bahnhof eine Zukunft? Sabine Tippelt hakte beim Niedersächsischen Wirtschaftsministerium nach. Foto: spe

Holzminden. Nachdem auch der TAH darüber berichtet hat, dass es in Zukunft weniger Geld für die DB-Agenturen an Bahnhöfen wie etwa in Holzminden gibt und damit in letzter Konsequenz sogar ihre Schließung droht, nahm die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt Kontakt zum Niedersächsischen Wirtschaftsministerium auf.

Insgesamt vier Fragen richtete sie an den Wirtschaftsminister. Jetzt liegen die Antworten aus Hannover vor und bringen einige wichtige Erkenntnisse. So plant die Landesnahverkehrsgesellschaft, kurz LNVG, unverändert die „Vorhaltung personalbedienter sowie fernbedienter Vertriebsstellen“ an allen größeren Stationen. Und damit auch am Bahnhof Holzminden. In Holzminden ist Vertriebsstelle bis Ende 2025 über den Verkehrsvertrag mit der Nordwestbahn gesichert. Und: Auch für den Folgevertrag ist der Standort vorgesehen.

Auch was das Provisionsmodell angeht, was zwischen der DB Vertrieb GmbH und dem ansässigen Geschäft am Bahnhof Holzminden besteht, gibt es aus dem Schreiben Neuigkeiten. So verringern sich die Provisionssätze aktuell durch sinkende Fahrkartenpreise und nicht durch sinkende Provisionssätze. Da Holzminden aber ein von der Nordwestbahn beauftragter Bahnhof ist, werden sich mit dem neuen Provisionssystem nach Kenntnis der LNVG die Konditionen wieder geringfügig verbessern.

Darüber hinaus unterstützt die SPNV als Aufgabenträger schon seit Jahren den Erhalt der DB-Agenturen in hohem Maße und trägt somit großen Anteil daran, dass die DB-Agenturen an Bahnhöfen, wie dem in Holzminden überhaupt noch gibt.

„Grundsätzlich zeigen diese Antworten, dass es auch in Zukunft ein vernünftiges Angebot am Bahnhof Holzminden geben soll und wird. Ich freue mich sehr, dass mit keinen Einschränkungen für die Fahrgäste in Holzminden zu rechnen ist“, so Sabine Tippelt.