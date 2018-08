Dienstag, 21. August 2018

Weniger Verkehrstote im ersten Halbjahr

Zahl der Verkehrstoten gesunken. (dpa/AFP/Archiv / dpa)

In den ersten sechs Monaten sind auf Deutschlands Straßen weniger Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Insgesamt 1474 Menschen verunglückten zwischen Januar und Juni tödlich, das waren 51 oder 3,3 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2017, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Auch die Zahl der Verletzten sank um 0,2 Prozent auf etwa 185.200.

Insgesamt nahm die Polizei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weniger Unfälle auf als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl sank auf rund 1,28 Millionen. Bei 1,14 Millionen Unfällen gab es ausschließlich Sachschaden (minus 0,3 Prozent), bei rund 144.300 Unfällen (plus 0,3 Prozent) kamen Menschen zu Schaden.

Das größte Risiko, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken, bestand in Sachsen-Anhalt mit 29 Getöteten je eine Million Einwohner, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 28 und Brandenburg mit 26 Verkehrstoten je eine Million Einwohner.

Deutlich unter dem Bundesdurchschnitt lagen die Zahlen in den drei Stadtstaaten, die aber generell niedrigere Werte aufweisen. Ebenfalls niedrig war das Risiko in den Flächenstaaten Nordrhein-Westfalen mit zwölf Getöteten sowie Hessen und Rheinland-Pfalz mit jeweils 17 Verkehrstoten je eine Million Einwohner. Wiesbaden (AFP) / © 2018 AFP