Freitag, 10. Januar 2020

Wenn der Notarzt selbst in Not ist

Von links: Dr. Rolf Schulte, Dr. Liane Sickmann und Prof. Dr. Bernd Alt-Epping. Foto: KHWE

Höxter. Wenn Notärzte zu palliativ versorgten Patienten gerufen werden, geraten sie häufig selbst in Not. Sollen sie das Leben der Person, die bereits vor dem Hilferuf im Sterben lag, retten? Über diese und weitere Fragen ist bei einer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung des Notarztträgervereins im Kreis Höxter und dem St. Ansgar Krankenhaus diskutiert worden. „Unsere Notärzte geraten in solchen Situationen in einen Konflikt. Sie sind alleine vor Ort und müssen häufig eine schnelle Entscheidung fällen“, sagt Dr. Rolf Schulte, Vorsitzender des Notarztträgervereins und Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie am St. Vincenz Hospital Brakel. Ärzte, Pflegende oder Mitarbeiter im Rettungsdienst werden in diesem Moment mit Situationen konfrontiert, für die keine eindeutigen Vorgehensweisen definiert sind. Dadurch käme es häufig zu vom Patienten nicht gewollten Behandlungen, führt Dr. Schulte weiter aus.

