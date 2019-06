Montag, 17. Juni 2019

Wenn der Schulhof zum Müllplatz wird...

Immer wieder: Dönerpapier, Flaschen und auch Pizzakartons auf dem Schulhof Campe II.

Holzminden. Die einen gehen unter dem Motto „fridays for future“ auf die Straße. Die anderen finden den Mülleimer nicht: Auf dem Schulhof Campe II, in den Weserwiesen, auf dem Parkplatz Friedhof Allersheimer Straße wird oft liegen gelassen, was leergegessen und leergetrunken wurde. Wegräumen dürfen es andere.

Auf dem Schulhof des Campe-Gymnasiums sind es die Hausmeister, die sich konfrontiert sehen. Und Schüler, die zu Schulbeginn Slalom laufen müssen zwischen Dönerresten, Plastikmüll und Glasscherben. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 18.06.19