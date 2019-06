Montag, 24. Juni 2019

Wenn die Tafel zur Müllhalde wird...

In den Kartons offenbarte sich den Helfern ein großes Sammelsurium. Fotos: bs

Holzminden. Es ist nicht zum ersten Mal, dass Unbekannte vor der Tafel in der Wallstraße in Holzminden abladen, was nicht mehr benutzbar ist und deshalb eigentlich auf den Müll gehört. Am Montagmorgen standen gleich sieben große Kartons vor dem Eingang des Vereins, der Lebensmittel und Bekleidung an Bedürftige verteilt. Es sind vor allen Dingen Ehrenamtliche, die sich in den Dienst der guten Sache stellen – und jetzt einmal mehr mit der Gedankenlosigkeit anderer Menschen konfrontiert werden. Zum Teil arg verschmutzte Kleidung, abgelaufene Schuhe, dreckiges Besteck und Elektroschrott finden sich in den Kartons. Aber auch – und das ist die positive Nachricht – ein Hinweis auf den Verursacher. Die Tafel hat Anzeige erstattet. (bs)

Mehr lesen Sie im TAH am 25. Juni 2019