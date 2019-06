Mittwoch, 12. Juni 2019

„Wenn ihr Strom Volt, müsst ihr Watt machen“

Schüler mit dem Prototyp "Energy-Floor". Foto: IdeenExpo GmbH

Holzminden. Die Busse sind gechartert, der Stundenplan umgeschrieben. Am Mittwoch, 19. Juni, um 7.55 Uhr geht‘s los. Dann findet auf dem Kiesberg (fast) kein Unterricht statt. Dann geht es nach Hannover aufs Messe-gelände. Der Grund: Einmal mehr haben es die Schüler des Beruflichen Gymnasiums bei der IdeenExpo unter die Top 25 geschafft und dürfen dort ihren „Energy Floor“ vorstellen. Unter dem Motto „Wenn ihr Strom Volt, müsst ihr Watt machen“ stellen sie ihren Fußboden vor, der bei jedem Schritt Strom erzeugt. Und da ist Unterstützung natürlich wichtig. Eine Abstimmung mit den Füßen sozusagen. Und deshalb steigen am Mittwoch alle Schüler der Vollzeitklassen der Berufsbildenden Schulen Holzminden in die Busse nach Hannover. 450 werden es sein, die am Mittwoch ihre Schule aufs Expo-Gelände verlegen.

Wenn die Holzmindener BBS-Schüler am Mittwoch in die Busse steigen, sind die „Energy Floor“-Erfinder schon lange da. Die IdeenExpo beginnt am 15. Juni und läuft bis zum 23. Juni. (bs)

