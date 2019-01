Montag, 21. Januar 2019

Wenn sich der Mond rot färbt...

...fangen ihn TAH-Leser mit der Kamera ein / Fotodokument der Mondfinsternis

Kreis Holzminden. TAH-Korrespondent Reiner Biel aus Eimen ist extra um 5.20 Uhr aufgestanden. Annette Mokross trotzt den zwölf Grad Minus in Polle. Um 6.20 Uhr zückt auch Ingo Beuser in Brevörde die Kamera. Und auch in Linnenkamp gelingen einer TAH-Leserin, dort bei minus 8,7 Grad, beeindruckende Fotos. Ihr „Fotomodell“: der Blutmond, besonders nah und durch seine niedrige Höhe über dem Horizont größer als gewohnt, steht er am wolkenlosen Himmel. Es ist ein Spektakel, das es so im Kreis Holzminden erst am 31. Dezember 2028 wieder geben wird. Dann ist hier die nächste totale Mondfinsternis sichtbar. (bs)

Den ausführlichen Bricht lesen Sie im TAH vom 22.01.19